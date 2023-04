Pornostars que dejaron el cine para adultos por una nueva vida

El mundo de la pornografía tiene lugares oscuros y sórdidos, su manera de producirse es intensa y provoca un desgaste veloz de la salud física de sus artistas.

Pocas son las estrellas que, una vez alcanzada la gloria del triple x y abandonan la industria sin las marcas del pasado.

Te compartimos seis historias de ex actores y actrices porno que lograron llevar una vida alejada del sexo para dedicarse a otras tareas como el periodismo, la música y la escritura de novelas.

Marina Ann Hantzis

Fue una de las máximas estrellas que tuvo la historia del porno también logró algo que pocos consiguen: convertirse en una artista multifacética.

Marina Ann Hantzis, debutó en 2006 y en 2011 dijo adiós, su nombre artístico viene de la unión de Sascha Konietzko, dejó 224 films con una figura opuesta al de una conejita de Playboy.

Con el tiempo se transformó en una reconocida DJ, modelo de marcas importantes, y actuó en películas convencionales. Trabajó con Steven Soderbergh en el film independiente “The Girlfriend Experience”, en un par de films de terror, y llegó a pertencer al staff de la serie “Entourage”, de HBO.

En 2013 escribió "La sociedad Juliette", un libro erótico de cercano al blockbuster "Cincuentas sombras de Grey".

Ron Jeremy

Tuvo una abultada carrera que inició en 1979, luego de un paso fugaz como profesor de secundaria.

Ron Jeremy no tenía músculos, era peludo y tenía sobrepeso, algo que estaba fuera de los estándares de los actores porno.

Grabó cerca de 1.700 películas triple X que le valieron un récord Guinness como la persona que "más apareció en el cine para adultos".

Fuera de la industria trabajó en 15 videos musicales de artistas como Guns N'' Roses, Kid Rock y Moby.

Fue actor publicitario; participó en decenas de films convencionales, como “Ronin” y “The Boondock Saints”, también estuvo en series y realities televisivos.

En los últimos años, luego de que lo internaran tras sufrir un infarto, trabajó en pocas producciones porno, aunque ya sin hacer escenas sexuales.

Traci Lords

Inició su carrera en la década del 80, Lords provocó un pequeño caos judicial en una época en la que la pornografía aún no estaba masificada como en la actualidad.

Es recordada porque falsificó sus documentos para poder actuar en las películas, todos creían que tenía 18 años, pero era mentira, tenía 15.

Recordemos que en mayo de 1986 fue arrestada cuando se comprobó que su documentación no era verdadera.

Las películas en las que participó fueron retiradas del mercado y, un año después, dejó el porno.

Tras su salida de la industria participó en las películas como Blade, Zack y Miri hacen una porno, Cry Baby, entre otras.

También participó en series como Wanted, Melrose Place, Profiler, Roseanne y Cuentos de la Cripta.

Cabe señalar que su figura es tan fuerte, que en Argentina hay una banda de rock que la homenajea con su nombre: Tracy Lord.

Aurora Snow

Su nombre es la unión de dos princesas de Disney: Aurora y Blancanieves, entró a la industria para adultos para pagarse la universidad, grabó más de 300 películas.

En 2013, algo cambió en su vida. Se enamoró, quedó embarazada, dejó todo y se mudó de Los Ángeles con su pareja.

