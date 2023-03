Jóvenes asesinos, sexo y comedia negra: La nueva serie de Netflix que amas u odias

Comparta este artículo

Esta nueva apuesta de Netflix está protagonizada por Alex Lawther, quien participó en el capítulo “Shut up and Dance” de la tercera temporada de Black Mirror y Jessica Barden como coestrella, que participó en la tercera entrega de “Penny Dreadful”.

La música es de Graham Coxon, el guitarrista de “Blur”, inspirada en el cómic homónimo (o casi, Netflix ha añadido los asteriscos) de Charles S. Forsman, que en 2011 generó una pequeña ovación entre la crítica literaria.

Pero, está serie tiene algo que nos cautiva desde el primer capítulo logrando que la devoremos en un solo día y no solo porque sus capítulos duran un poco más de 30 minutos, su trama cuenta la hazaña de dos adolescentes en problemas que nos cautivan.

El año pasado lo vimos con “Atypical”, que cuenta la historia de Sam, un joven de 18 años que se encuentra en el espectro del autismo y está buscando el amor, o en “Bates Motel”, donde nos relata la historia de cómo Norman se convierte en el asesino de la película de Psicosis.

The End of the F***ing nos cautiva de la misma manera.

Alyssa es una joven que está buscando emociones fuertes, tiene problemas en su casa y un padre ausente que no ve desde que era una niña y James cree que es un psicópata y su nuevo objetivo es asesinar a alguien.

Los dos jóvenes se enfrentan en una serie de conflictos que altera no solo la relación entre los dos, sino también el curso de sus vidas y el de sus familias para siempre.

Comparaciones con “13 Reasons Why”

Es incuestionable que “13 Reasons Why” lideró uno de los fenómenos en cuanto a series para streaming del 2017.

Si aún no la has visto, es el drama del suicidio de Hannah Baker un peligroso resorte para jóvenes en graves crisis emocionales o la premisa perfecta para tratar el tema del bullying.

El título adolescente consagró a Netflix como una de las plataformas con mejor visión de actualidad, y ahora repite en el género con ''The End of the F***ing World''.

La razón para comparar estas series, porque lo importante no es tanto la historia que cuenta sino cómo lo cuenta.

Su humor negro

El cómic fue aclamado por su inteligente uso de la comedia negra, y parece que ése es también uno de los aciertos de la serie.

No olvidemos que su protagonista es un joven que fantasea con matar a su amiga, aunque conforme van pasando los capítulos nos cuenta como se va enamorado de ella.

Si algunos ya pensaron que los adolescentes no tienen la capacidad de entender entre el relato de Hannah Baker y la romantización del suicidio, entonces está serie no es para ti.

El pasado lunes 22 de enero en la cuenta oficial de Netflix publicaron un tuit sobre la serie que, aunque fue borrado, los usuarios hicieron varias capturas de pantalla y lo criticaron como violencia de género.

La fallida publicación de Netflix en Twitter

Como en la serie “The end of the f***ing world" es una historia de humor negro y, quisieron seguir el mismo hilo pero no salió como esperaban.

En el tuit escribieron: "el amor es f**king complicado", en relación a la serie "The End of the F***ing World", y adjuntaron una frase que dice "amor es besarla aunque quieras matarla".

